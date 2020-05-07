Арахамия: у "СН" есть голоса, чтобы самостоятельно принять "банковский" закон

Новости Украины:У "Слуги народа" есть достаточно голосов, чтобы без поддержки других фракций проголосовать за законопроект.

У фракции "Слуга народа" есть достаточно голосов, чтобы без поддержки других фракций проголосовать вторе чтение законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга 7 мая.

"Я думаю, что по "банкам" у нас есть достаточно голосов, чтобы проголосовать самостоятельно", - сказал политик.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.