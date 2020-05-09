Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский врач рассказал о лечении коронавируса в Италии
Украинский врач рассказал о лечении коронавируса в Италии
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Саакашвили о Антикорсуде и НАБУ: "Неуклюжие" и могут работать лучше

Саакашвили о Антикорсуде и НАБУ: "Неуклюжие" и могут работать лучше
01:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Михаил Саакашвили считает, что Антикоррупционный суд работает "неуклюже".

Бывший президент Грузии и новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что Антикоррупционный суд работает несколько "неуклюже", а Национальное антикоррупционное бюро может работать лучше.

Об этом рассказал Саакашвили в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Но для того, чтобы они (инвесторы – УП) сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды.

У нас есть в принципе уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока.

У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все реформы, попытки реформ никуда не зашли".

Председатель Исполкома считает, что Украина может стать "индустриальным хабом Европы", но для этого, во-первых, надо уменьшить уровень бюрократии.

"У нас есть шанс. Из Китая идут предприятия. Украина может снова стать индустриальным хабом Европы, реально может стать первый раз на таком уровне", – сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что в ходе реформирования очень важна роль президента Владимира Зеленского. Преимущество последнего в том, по словам Саакашвили, он не является представителем старой политической элиты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, САП, НАБУ, Михаил Саакашвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 "Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 Тест, который расскажет многое о Вас и Вашей второй половинке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили &quot;Раду-3&quot;
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь