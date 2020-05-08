Зеленский встретился с семьями переселенцев в Золотом

Новости Украины:Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района во время поездки в Луганскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района во время рабочей поездки в Луганскую область, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за счет государственных средств.

Как сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит согласие и мир", - сказал Зеленский.

Президент, общаясь с семьями, отметил, что государство выполнило свои обязательства перед семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы жизни и здоровью.

В эти квартиры уже на следующей неделе начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц, которые в конце прошлого года обращались к Президенту с просьбой о выделении жилья. Уже почти готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.

Как сообщалось, во время рабочей поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 года Владимир Зеленский встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, которые ранее проживали на неподконтрольных территориях. Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть помещения в течение получаса. После этого семьи переехали в подконтрольную Украине часть Золотого.

Люди попросили Президента помочь в решении жилищной проблемы.

Впоследствии, 9 декабря, военно-гражданская администрация г. Золотое и с. Катериновки заключила договора на изготовление проектно-сметной документации относительно капитального ремонта 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.