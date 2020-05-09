В Минобороны Украины появится новый департамент

Новости Украины:Глава Минобороны рассказал, что в ведомстве создадут департамент международного оборонного сотрудничества.

Министр обороны Украины Андрей Таран проинформировал группу иностранных стратегических советников Минобороны и Вооруженных сил Украины высокого уровня (DRAB - Defence Reform Advisory Board) о создании ддепартамента международного оборонного сотрудничества Минобороны.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны, в департаменте "будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB". Таран заверил, что комплектование Департамента будет происходить на конкурсной основе и лучшими специалистами в области международного сотрудничества.

Видеоконференция Тарана с группой иностранных стратегических советников высокого уровня прошла 8 мая.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители оборонных ведомств таких стран-партнеров Украины, как США, Великобритания, Канада, ФРГ, Республика Польша и Литовская Республика. Модератором от DRAB стал главный стратегический советник от Соединенных Штатов, генерал-лейтенант (в отставке) Кит Дейтон.

Иностранные советники выразили надежду на скорейшего возвращения к работе непосредственно в Министерстве обороны Украины после снятия ограничений, вызванных пандемией.