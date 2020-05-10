Зеленский: Саакашвили смог сделать современную таможню в Грузии, у него "крепкие инвестиционные связи"

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от работы экс-президента Грузии на посту главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от работы экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на посту главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"В годы президентства Саакашвили в Грузии он действительно смог сделать современную таможню, преодолеть коррупцию.

Второй вопрос – у него достаточно крепкие инвестиционные связи.

Мы с ним говорили и по поводу пенсионной реформы, которую уже тоже нужно начинать в Украине", - сказал он в субботу во время рабочей поездки в Закарпатскую область.