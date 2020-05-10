Итоги дня 9 мая: День победы, Зеленский на Закарпатье и День рождения Европы

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек.
В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек.
Владимир Зеленский заверил, что никогда не будет забыта страшная цена победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Глава украинского государства обещает, что наступит день, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства
Посол Щерба напомнил Европе, что ее освобождали от нацизма не только россияне.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной и уделять больше внимания упоминаниям об уровне разрушений, которые понесла в войне Украина.
Зеленский на Закарпатье побывал на границе с Венгрией и посетил мост через Тису.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе программы "Большое строительство".
Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Также Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.
Георгий Гахария заявил, что правительство Грузии продолжит дипломатические отношения с Украиной.
Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине, однако разработает тактику защиты от его авантюр.
В связи с пандемией коронавируса, Европейский Союз ввел празднование Дня Европы в формате онлайн.
В этом году День рождения Европейского Союза - 70-ю годовщину со дня подписания Шаманской декларации, праздновали в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Руководство Евросоюза в своем заявлении по случаю Дня Европы призвало подготовиться к восстановлению после кризиса коронавируса, заявив, что Европа уже не будет такой, как раньше.
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил Объединенную Европу с днем рождения.
Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество предпринять меры в ответ на угрожающие европейской безопасности действия РФ.
Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество предпринять меры в ответ на действия России, несущие угрозу безопасности в Европе.
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева.
Украинцы и поляки на Вольском кладбище в Варшаве в субботу совместно почтили память воинов УНР и, в частности, генерала Марка Безручко, по случаю 100-летия украинского-польского освобождения Киева от большевиков.
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Комиссионер НБА Адам Сильвер провел видеоконференцию с игроками лиги. По информации ESPN, разговор касался сложившегося кризиса в результатае пандемии коронавируса, финансовых вопросов, а также матчей без зрителей.
Боец Роналду Соуза сдал позитивный тест на коронавирус.
У бразильского бойца Роналду Соузы, который должен был принять участие в UFC 249, был выявлен коронавирус
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
Президент Милана Паоло Скарони подтвердил, что среди игроков выявили несколько случаев заражения коронавирусом.
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил
Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы в борьбе вольным стилем Богдан Грицай опубликовал только первое видео на своем YouTube канале, а уже успел получить дозу хэйта и хайпа. Украинец прошелся катком по супертяжеловесу Александру Усику (17-0, 13 КО) за последние видео, в котором принял участие боксер.
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Информация о переносе сроков запуска серийного производства Tesla Roadster всплыла во время интервью Маска со стендап-комиком Джо Роганом.
Поздравления с Днем победы Ольги Куриленко обернулось для нее морем критики
Девушка Бонда из фильма Квант милосердия и звезда фильмов Обливион и Смерть Сталина Ольга Куриленко на своей странице в Instagram поздравила европейских фолловеров с Днем памяти и примирения, который мир отмечал 8 мая, а фолловеров из стран бывшего Советского Союза с Днем победы.
В субботу, 9 мая, умер американский певец и композитор Литл Ричард.
В возрасте 87 лет скончался знаменитый американский певец, композитор, музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла Ричард Уэйн Пенниман, известный как Литл Ричард.
Facebook обновил дизайн своего сайта
Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) анонсировал крупнейший редизайн Facebook еще в мае прошлого года, на конференции F8. Несколько месяцев новый дизайн веб-версии тестировали, а теперь наконец новый Facebook.com запускают во всем мире.
Microsoft назвала точную дату большого обновления Windows 10
Компания Microsoft раскрыла точные сроки запуска следующего крупного полугодового обновления Windows 10.