Итоги дня 9 мая: День победы, Зеленский на Закарпатье и День рождения Европы

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2

В Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек.

Владимир Зеленский заверил, что никогда не будет забыта страшная цена победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава украинского государства обещает, что наступит день, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе – Колокол Единства

Посол Щерба напомнил Европе, что ее освобождали от нацизма не только россияне.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной и уделять больше внимания упоминаниям об уровне разрушений, которые понесла в войне Украина.