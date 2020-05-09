Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

По состоянию на 9 мая в Украине зафиксировано 515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.

В мире зарегистрировали 4 миллиона 7 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились – 1 миллион 376 тысяч человек, умерли – более 275 тысяч человек.

Важно:

В Украине уже - 14 710 случаев COVID-19

Власти Украины готовятся к ослаблению карантина 11 мая

Ляшко спрогнозировал новую волну COVID-19 в стране

В мире зафиксировали 4 миллиона 7 тысяч случаев заболевания COVID-19

10:35 По состоянию на 09.00 во Львове и Львовской области подтверждено 699 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 — летальные.

9:15 В Украине систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке коронавирусной инфекции, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

8:50 В селе Ракитное Ровенской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса.

5:20 Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19.

Коронавирус в мире

В Турции от коронавируса COVID-19 выздоровели более 85 тысяч человек. Общее количество жителей Турции, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, достигло 86 396.

Власти России опубликовали рекомендации для поэтапной отмены карантина в Российской Федерации. Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: