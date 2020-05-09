В столице продолжает распространяться COVID-19

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 12 медработников.

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено заболевание Covid-19 у 50 человек, в том числе у 12 медработников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.

За минувшие сутки в Киеве два летальных случая.

В настоящее время в столице 1771 подтвержденный случай заболевания Covid-19. Умерли 34 человека.

За минувшие сутки заболели 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, одна семилетняя девочка и двое мальчиков в возрасте до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 22 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

Напомним, 515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.