На Львовщине - почти 700 случаев COVID-19

Новости Украины:Во Львовской области зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 09.00 во Львове и Львовской области подтверждено 699 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 — летальные.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3071 человек, госпитализированы — 464, на амбулаторном лечении — 2607 человек, выписаны — 320 человек. Сейчас в больнице находится 144 человека, из них в реанимации — 8 человек, на аппаратные ИВЛ — 2 человека", - сообщили в городском совете.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена — у 699 человек, 18 человек умерли. 143 пациенты выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 320 ПЦР-тестов, из которых 39 — положительные.

Напомним, 515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.