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Пандемия COVID-19: Британия вводит новые правила

Пандемия COVID-19: Британия вводит новые правила
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Британии решили ввести двухнедельный карантин для всех авиапассажиров.

Правительство Великобритании введет 14-дневный карантин для всех, кто будет прибывать в страну самолетами.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британские авиалинии.

"Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца.

Люди, прибывающие в Великобританию, должны будут самоизолироваться на 2 недели, сообщив адрес своего пребывания на границе.

Не ясно, как долго будут действовать новые ограничения на поездки и смогут ли прибывшие, не являющиеся гражданами Великобритании, оставаться на самоизоляции в арендованном частном жилье.

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Ожидается, что министр авиации Келли Толхерст прояснит новую политику для представителей авиакомпаний и аэропортов на телефонной конференции, запланированной на утро субботы.

По состоянию на утро 9 мая в мире зафиксировано 4 014 320 случаев коронавируса, 276 237 человек погибли и 1 385 581 выздоровели.

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Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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