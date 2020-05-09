Пандемия COVID-19: Британия вводит новые правила

Правительство Великобритании введет 14-дневный карантин для всех, кто будет прибывать в страну самолетами.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британские авиалинии.
"Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса", - говорится в сообщении.
Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца.
Люди, прибывающие в Великобританию, должны будут самоизолироваться на 2 недели, сообщив адрес своего пребывания на границе.
Не ясно, как долго будут действовать новые ограничения на поездки и смогут ли прибывшие, не являющиеся гражданами Великобритании, оставаться на самоизоляции в арендованном частном жилье.
Ожидается, что министр авиации Келли Толхерст прояснит новую политику для представителей авиакомпаний и аэропортов на телефонной конференции, запланированной на утро субботы.
По состоянию на утро 9 мая в мире зафиксировано 4 014 320 случаев коронавируса, 276 237 человек погибли и 1 385 581 выздоровели.