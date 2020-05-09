Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане

В Турции снижается число летальных случаев COVID-19

В Турции снижается число летальных случаев COVID-19
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции от коронавируса COVID-19 выздоровели более 85 тысяч человек.

Общее количество жителей Турции, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, достигло 86 396.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Общее количество выздоровевших пациентов превысило 85 тысяч. За последние 24 часа наблюдается уменьшение смертельных случаев, а также сокращение количества пациентов в реанимации", - отметил глава Минздрава.

Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных

По его словам, за последние сутки выздоровели 3412 человека, в то же время подтверждено 1848 новых случаев инфицирования. 48 заболевших скончались.

В целом с начала эпидемии в Турции проведено почти 1,3 млн тестов на COVID-19. Выявлено 135,5 тыс. случаев заражения, умерли 3689 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 "Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили &quot;Раду-3&quot;
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь