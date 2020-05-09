В Турции снижается число летальных случаев COVID-19

Новости мира:В Турции от коронавируса COVID-19 выздоровели более 85 тысяч человек.

Общее количество жителей Турции, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, достигло 86 396.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Общее количество выздоровевших пациентов превысило 85 тысяч. За последние 24 часа наблюдается уменьшение смертельных случаев, а также сокращение количества пациентов в реанимации", - отметил глава Минздрава.

По его словам, за последние сутки выздоровели 3412 человека, в то же время подтверждено 1848 новых случаев инфицирования. 48 заболевших скончались.

В целом с начала эпидемии в Турции проведено почти 1,3 млн тестов на COVID-19. Выявлено 135,5 тыс. случаев заражения, умерли 3689 человек.