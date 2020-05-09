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Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов

Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
20:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НПУ

Новости Украины:В Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек.

Сегодня, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в органы полиции поступило 93 сообщения о возможных нарушениях, по результатам их отработки открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований во время мероприятий, одновременно зафиксировав ряд нарушений.

В частности, в Сумской и Луганской областях по фактам использования запрещенной символики возбуждены уголовные производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

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Еще два производства расследуются по ст. 296 "Хулиганство" УК - в Донецкой области по факту повреждения автомобилей участников автопробега и в Киеве по факту избиения в Дарницком районе мужчины, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Начальник Нацполиции отметил, что административные протоколы больше касались использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

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Как сообщалось ранее, в Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено четыре административных протокола.

В то же время столичная полиция сегодня открыла уголовное производство по факту инцидента в парке Партизанской Славы, где двое неизвестных избили 31-летнего мужчины с шарфом с символикой одной из политических партий.

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День Победы, 9 мая, Нацполиция.
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