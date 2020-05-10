Кулеба: На этой неделе 17 украинских военных были ранены

Новости Украины:Кулеба призывает мир не забывать о российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не забывать о продолжающейся агрессии Российской Федерации на востоке Украины, в результате которой продолжают гибнуть и получают травмы украинские военнослужащие.

Об этом чиновник написал в Twitter.

"На этой неделе 17 украинских военных были ранены во время выполнения служебных заданий на передовой продолжающейся российской агрессии на Донбассе. К счастью, на этой неделе никто не погиб. В эти дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой войне, призываю вас не забывать о продолжающейся в Европе войне", - написал министр.

Как сообщалось ранее, в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военных ВСУ нет.