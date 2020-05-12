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Посол рассказал, когда Берлин будет готов принять "нормандский саммит"

Посол рассказал, когда Берлин будет готов принять "нормандский саммит"
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда Берлин будет готов принять "нормандский саммит".

Украина и ее партнеры не могут назвать точную дату следующего саммита глав государств в "нормандском формате", но у Германии есть "железная критическая воля" провести это мероприятие в Берлине.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Главное – добиться выполнения от России обязательств, которые Путин взял на себя в Париже. И здесь у нас очень много есть того, над чем надо работать. Поэтому я не могу давать прогнозов относительно временных параметров. Но мы имеем железную критическую волю и готовность официального Берлина провести этот следующий саммит, как только мы почувствуем, что мы можем говорить об ощутимом прогрессе в выполнении "Минска"", – заявил украинский дипломат.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, благодаря его "доверчивым контактам" с немецким коллегой Хайко Маасом, смог возобновить переговоры в формате "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

"Последние такие переговоры состоялись почти два года назад. Таким образом, сегодня переговоры ведутся на двух треках – на уровне министров, с одного блока, и на уровне внешнеполитических советников лидеров государств – с другого. Последняя такая беседа состоялась буквально на днях – 6 мая в телефонном режиме", – добавил Мельник.

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Напомним: в последний раз лидеры стран "Нормандской четверки" встречались в декабре 2019 года в Париже, и тогдашние договоренности предусматривали новую встречу глав государств через четыре месяца в Берлине.

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Германия, Берлин, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
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