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НАБУ закрыло одно из дел против Грымчака

НАБУ закрыло одно из дел против Грымчака
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:НАБУ закрыло одного из уголовных дел против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против него дело по статье о "служебном подлоге".

"Поскольку сегодня день добрых новых, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал Грымчак на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Он добавил, что соответствующий отчет опубликует позже, когда адвокаты получат весь пакет документов.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере $480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

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СБУ, НАБУ, Дело, Юрий Грымчак, ВАКС.
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