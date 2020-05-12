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Европейское будущее Украины: Киев ждет поддержки Германии

Европейское будущее Украины: Киев ждет поддержки Германии
17:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Шмыгаль выразил Меркель надежду на сигнал от Германии относительно европейского будущего Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил надежду, что немецкие коллеги во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года дадут четкий сигнал о европейском будущем Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

Так, сообщается, что в разговоре премьер-министр заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - сказал глава правительства.

Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет

Шмыгаль также поднял вопрос о возможности получения "промышленного безвиза" со странами Евросоюза, а также присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО (EOP).

Стороны обсудили экономическую ситуацию, в частности, вопросы преодоления последствий коронавируса. Премьер-министр поблагодарил Германию за стабильную финансовую поддержку, отметив, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн евро из которых (неиспользованный резерв) планируется направить на помощь украинским больницам по закупке медицинского оборудования и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса.

По его словам, поддержка малого бизнеса может быть еще одним направлением, куда будут направлены средства.

Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Во время виртуальной встречи стороны также обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Госпожа канцлер заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.

Премьер-министр Украины также выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в Госбюджет-2020.

Также в разговоре Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

Как сообщалось в УНН, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая, провели видеоконференцию. По словам представителя федерального правительства Штеффена Зайберта, главы правительств обменялись мнениями о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессу реформ в Украине и ситуации безопасности на Востоке Украины.

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Германия, Украина, Ангела Меркель, ФРГ, Кабмин, Денис Шмыгаль.
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