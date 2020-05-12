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Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"

Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава Офиса президента обсудил с "нормадскими" советниками предстоящую видеоконференцию ТКГ.

Руководитель ОП Андрей Ермак обсудил с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата вопросы безопасности, режима прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ в неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом шла речь во время телефонного разговора советников "Нормандского формата", сообщает пресс-служба ОП.

"Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса", - сказано в сообщении.

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Также советники обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где, как отметили в ОП, Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народных депутатов - председателей профильных комитетов Верховной Рады.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ об утверждении состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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Нормандский формат, ТКГ, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ.
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