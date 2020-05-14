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В формате видеоконференции: заседание ТКГ состоится 14 мая

В формате видеоконференции: заседание ТКГ состоится 14 мая
01:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Контактная группа по Донбассу 14 мая соберется в режиме видеоконференции.

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет в четверг режиме видеоконференции.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

На предыдущем заседании ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера".

Украинская сторона на этом заседании будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

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"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО, ТКГ, Андрей Ермак.
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