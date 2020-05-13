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Без Украины: русские в Берлине "конструктивно" обсудили Донбасс

Без Украины: русские в Берлине "конструктивно" обсудили Донбасс
22:21 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: pixabay.com

Новости мира:В Берлине переговоры по Украине прошли конструктивно, достигнуты соглашения о дальнейших действиях.

Консультации в Берлине по Украине прошли конструктивно, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24", которого цитирует ТАС. 

Он сообщил, что в среду в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по поводу войны на Донбасе.

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Важно, что на переговорах не было представителей со стороны Украины.

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы.

Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате", - сказал Козак.

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Предыстория:

25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.

Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.

Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".

30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Германия, Украина, РФ, Донбасс.
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