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С сегодняшнего дня Кабмин может определять админцентры ОТО

С сегодняшнего дня Кабмин может определять админцентры ОТО
10:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Кабмин

Новости Украины:В Украине начал действовать закон № 562-ІХ, который позволяет Кабмину определять территории и административные центры территориальных общин.

Закон "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин, сегодня, 14 мая, вступил в силу.

Отметим, документом также предусматривается ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

Актом предусмотрено, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

"Решение Кабинета министров об определении административных центров территориальных общин и утверждении территорий территориальных общин подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин", - указано в тексте закона.

Предусмотрено, что админцентром ОТО определяется населенный пункт (село, поселок, город), имеющий развитую инфраструктуру и, как правило, расположенный ближе к географическому центру территории теробщины и в котором размещается представительный орган местного самоуправления этой общины.

"Установить, что определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляется на основе утвержденных Кабинетом министров Украины перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей", - отмечается в документе.

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Также прописано, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены КМУ на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

"Кабинету министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона подготовить и представить на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов", - говорится в тексте закона.

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Кабмин, Административные центры, ото, Админцентры ОТО.
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