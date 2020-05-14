Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19
В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая

Амнистия и точечное освобождение: Минюст хочет разгрузить тюрьмы

Амнистия и точечное освобождение: Минюст хочет разгрузить тюрьмы
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство юстиции хочет разгрузить украинские тюрьмы в период пандемии коронавируса.

Министерство юстиции подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии – об амнистии и точечном освобождении.

Для этого уже подготовлены для рассмотрения в парламенте два законопроекта об амнистии и точечном освобождении.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет hromadske.

По словам министра, законопроект об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

"Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - рассказал Малюська. Второй законопроект - больше процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

В Киевском СИЗО скоро появятся платные камеры

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тюрьма, Минюст, Коронавирус, Денис Малюська.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
04 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
05 В Германии объяснили, как находящийся под санкциями Козак смог попасть в ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
В Минздраве ответили Кличко по запуску метро с 25 мая
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
COVID-19 повлиял на взаимоотношения Ким Кардашьян с мужем
COVID-19 повлиял на взаимоотношения Ким Кардашьян с мужем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь