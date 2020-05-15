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Саакашвили не собирается быть "теневым премьер-министром" Украины

Саакашвили не собирается быть "теневым премьер-министром" Украины
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Михеил Саакашвили опроверг информацию о "теневом премьер-министре" Украины.

Бывший президент Грузии, недавно назначенный председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что не имеет амбициозных целей и не собирается быть "теневым премьер-министром" Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Отвечая на вопрос ведущей, не является ли он "теневым премьером", Саакашвили ответил отрицательно.

Саакашвили ознакомился с планом реформ "Укроборонпрома"

"Нет, конечно... Я думаю, что это не совсем корректная интерпретация, в стране есть премьер и правительство конкретные. В стране главным генератором изменений может быть только президент. Власть и мандат сейчас только у президента самые главные и самые стойкие, правильно? Я для того, чтобы помочь ему осуществить свою функцию. У меня нет других амбиций или целей", - сказал он.

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Украина, Премьер, Михеил Саакашвили.
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