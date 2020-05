Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении экономических санкций

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

"Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства от 14 мая.

СНБО 14 мая решил поддержать предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), внесенные Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины; применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

Кроме того, из санкционных списков, введенных в действие указами от 2017, 2018 и 2019 годов решено изъять ряд позиций.

Так, из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие указом президента от 15 мая 2017 года №133, исключаются 12 позиций: ООО "Сапран Украина" (Киев), ООО "Монт УА" (Киев), ООО "ГІСІНФО" (Винница), ООО "ПарусСпецпроект" (представительство в Украине, Киев), ООО "Парус 2" (Киев), ООО "Парус Впровадження" (Киев), ООО "Парус Мисто" (Киев), ООО "Парус Прикарпатье" (Ивано-Франковск), ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск), ООО "Центр информационных технологий "Парус Единение" (Николаев), ООО "Южный парус" (Одесса), ООО "Парус Лев"(Львов).

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ), Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу).

Из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие этим же указом №176, исключается 10 позиций:"Рок Ренч Пропертіз C.A.» ("Rock Ranch Properties S.A., Панама), "Паверфул Чойс Тех ЛТД" ("Powerful Choice Tech Ltd", Британские Виргинские Острова), "Глобал Геймс ЛТД" ("Global Games Ltd", Белиз), "Новастар Груп ЛТД" ("Novastar Group Ltd", Белиз), "Гордон Солюшн ЛТД" ("Gordon Solution Ltd", Британские Виргинские острова), коммерческое сервисное ООО "Хангериан силиконс (The company "Hungarian silicones", Будапешт), ООО "Кремнийполимер" (Бровары), ООО "ТД "Лакмар" (Киев), ООО "Корона2000" (Киев), ООО ФОСАГРО-Украина"(Киев).

Кроме того, две позиции изложены в другой редакции, текст которой пока не обнародован.

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций. Это участники так называемых "избирательных комиссий" на временно оккупированных территориях Донбасса и один гражданин РФ.

Из санкционного списка юридических лиц (указ №82) исключается одна позиция – ООО "Научно-производственное объединение "Изолятор" (Славянск, Донецкая область).

Как сообщалось, 13 мая проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", был передан в Офис президента Украины.

Как сообщила пресс-служба СНБО, указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Отмечалось, что для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.