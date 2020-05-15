Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов

В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов
11:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины:Кабинет министров Украины 20 мая решит, когда детсады в каждом регионе возобновят работу.

Кабинет министров Украины в следующую среду, 20 мая, примет рамочное решение по дате открытия дошкольных детских учреждений, но работа детсадов будет возобновлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе и обеспечения безопасности детей и воспитателей, отмечает исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Украина 24", - отвечая на вопрос о возобновлении работы детсадов в Украине.

По ее словам, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - пояснила и.о. министра.

Шмыгаль сообщил, когда откроют детские сады

Мандзий отметила, что новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в следующий понедельник. Она добавила, что методические рекомендации с конкретными требованиями к безопасности в детсадах учитывают практику европейских стран.

"Решение правительства по датам, по этапности (открытия) будет уже в среду точно… Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице, - это самое важное… Ситуация разная по Украине. Общее, рамочное решение правительства о возможной дате (возобновления работы детсадов – ИФ) будет в среду, но необходим подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", - заявила и.о. министра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, МОН, Карантин, Детские сады, Любомир Мандзий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
05 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов
Работа детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь