Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
Кличко рассказал, готово ли метро к запуску
Кличко рассказал, готово ли метро к запуску
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Зеленский снял санкции с некоторых компаний IT-сферы

Зеленский снял санкции с некоторых компаний IT-сферы
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка.

Работающие в сфере IT компании ООО "Монт УА", "Сапран Украина" (оба - Киев), "ГИСИНФО" (Винница), а также девять ООО из группы компаний "Парус" исключены из украинского санкционного списка, куда они были включены решением СНБО и указом президента Петра Порошенко в 2017 году.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие своим указом в тот же день и обнародовал на своем сайте.

Речь, в частности, идет о компаниях "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто" (все – Киев), "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Парус-Донбасс" (Краматорск), "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев), "Южный Парус" (Одесса) и ООО "Парус-Лев" (Львов).

Группа компаний "Парус", которая предлагает ПО для управления предприятием и является конкурентом "1С", протестовала против включения ее в санкционный список и заявляла, что с середины 2003 года разрабатывает исключительно национальный программный продукт. На время введения санкций на сайте группы компаний указывалось, что она включала региональную сеть из 28 региональных представительств и более двух десятков дилерских компаний. Общее количество ее сотрудников превышало 550, из которых более 250 работали в Киеве. Количество инсталляций превышает 200 тыс., а в числе клиентов были указаны администрация президента, Служба безопасности Украины, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, Антимонопольный комитет Украины, Верховный суд. Также среди клиентов назывались "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", крупные производственные, страховые, транспортные, торговые компании.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении экономических санкций

ООО "Сапран Украина" некогда было связано с российской компаниией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а также на базе собственных разработок. В то же время "Сапран Украина" также оспаривала решение о включении ее в санкционный список как безосновательное. Среди клиентов IT-консалтинга "Сапран-Украина" были "МТС-Украина", "Метинвест" и Альфа-Банк.

ООО "ГИСИНФО" занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине.

Компания "Монт УА" также занималось предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения и ее название созвучно с известным российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. В настоящее время сайт "Монт УА" не работает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, СНБО, Компании, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов
Работа детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь