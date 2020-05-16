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Разумков о деоккупации Крыма: Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс

Разумков о деоккупации Крыма: Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс
15:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма.

Процесс возвращения оккупированного Крыма не будет быстрым, надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс (возвращение Крыма - ред.). Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и так же мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план", - сказал Разумков.

По его словам, это можно сделать быстро, но отдавать свои территории - это невозможно.

"Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина, потому что люди хотят жить там, где лучше", - сказал Разумков.

Общенациональный референдум: Разумков надеется на рассмотрение законопроекта "в ближайшее время"

За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зафиксировали 13 новых случаев коронавируса, восемь из которых обнаружили при проведении противоэпидемических мероприятий в ранее зарегистрированных очагах.

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Верховная Рада, Оккупированный Крым, Дмитрий Разумков.
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