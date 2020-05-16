Порошенко о курсе Украины в ЕС и НАТО: Заявления делаются правильные, но движения вперед нет

Новости Украины:Порошенко считает, что Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО.

Никакие временные трудности не остановят европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, потому что только в Европейском Союзе состоит успешное будущее Украины, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС", - написал Порошенко на своей странице в сети Facebook, поздравляя украинцев с Днем Европы.

В то же время лидер "Евросолидарности" выразил убеждение, что, несмотря на все сегодняшние трудности, исторически Украину с дороги к членству в Евросоюз и НАТО сбить уже невозможно.

"Год назад - передали эту историю успеха как эстафетную палочку другой команде с надеждой и верой в преданность новой власти европейскому курсу Украины. Но, как видим, под лежачий камень вода не течет. Вроде все гладко. Заявления делаются правильные: и о ЕС, и о НАТО. Вот только движения вперед нет. А бег на месте означает постепенное сползание назад, в сферу российского влияния", - подчеркнул Порошенко.