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Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов

Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
22:53 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков говорит, что в ВР сегодня нет больных COVID-19.

На сегодня в Верховной Раде ни среди нардепов, ни среди работников аппарата нет больных COVID-19.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода

Разумков отметил, что ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15 человек, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

"По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет", - сказал он.

Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19

"По аппарату тоже нет. Не могу сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли", - отметил Разумков.

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Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Covid-19.
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