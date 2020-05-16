Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19

Новости Украины:Коронавирус уже унес более 310 тысяч жизней.

В целом в мире на протяжении пандемии коронавирусной болезни Covid-19 уже умер 310 801 человек.

Об этом сообщает Worldometer.

По состоянию на 22-00 в мире зафиксировано 4 686 682 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

От болезни излечился во всех странах мира 1 794 909 пациентов.

Лидерами по количеству больных и летальных случаев остаются США с 1 496 642 пациента с Covid-19 и 89 068 летальными случаями.

Вторая по количеству случаев Covid-19 Испания - 276 505 больных и 27 563 летальных случая. Третьей по количеству случаев коронавирусной болезни идет Российская Федерация - 272 043 больных и 2 537 летальных случаев.