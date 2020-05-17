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Разумков объяснил, почему в правительстве до сих пор не назначены три министра

Разумков объяснил, почему в правительстве до сих пор не назначены три министра
10:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Дмитрий Разумков объяснил позицию правящей партии по поводу того, что в правительстве до сих пор не назначены три министра.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил позицию правящей партии по поводу того, что в правительстве до сих пор не назначены три министра - "подбираются наиболее эффективные кандидатуры".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, что мешает этому назначению, "я не знаю, что мешает, - я знаю, как это работает: должно быть представление премьер-министра Украины".

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А на вопрос, почему же нет этих представлений, Разумков ответил: "Я думаю, что подбираются наиболее эффективные кандидатуры, которые затем будут обсуждаться с фракцией монобольшинства, которая работает на основе коалиции, и уже после вноситься. Это один вариант. А второй вариант - это то, что по ряду министерств есть в.о. И у них это так называемый испытательный срок. Посмотрим, как они будут работать, а после этого уже ..."

А на замечание, что на испытательном сроке работать министром некомфортно, он сказал: "Вы же работаете не на себя, а вы работаете на государство. Если вам не комфортно, тогда вам не стоит занимать место. Тогда в бизнес - там комфортно. Пожалуста".

Как сообщалось, в нынешнем составе Кабинета министров Украины три министерства возглавляют чиновники в статусе не министров, а только исполняющих обязанности. Это Министерство энергетики и защиты окружающей среды (и.о. министра Ольга Буславець), Министерство культуры и информационной политики (и. о. министра Светлана Фоменко) и Министерство образования и науки (и. о. министра Любомира Мандзий).

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Украина, ВР, Рада.
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