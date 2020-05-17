Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН

Новости Украины:Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков.

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

"Это не просто текст, это доказательства, это свидетельства наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые легли в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и моральной", - заявил Енин.

При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украины.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Енина, Украина успевает это сделать.

Арбитражный суд сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Как сообщалось, ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при захвате и удержании украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей. Моряки и корабли были возвращены Украине осенью 2019 года.