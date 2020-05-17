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МИД: агрессия РФ против Украины вернула на нашу землю политические репрессии

МИД: агрессия РФ против Украины вернула на нашу землю политические репрессии
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины ко Дню памяти жертв политических репрессий.

"17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной идеологии СССР. Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам с опозданием на несколько десятилетий уже в независимой Украине.

"Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его долю. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. Речь, к сожалению, идет не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в МИД, в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением, констатировали в МИД.

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"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в соответствии с указом Президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

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Украина, МИД, РФ.
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