МИД призывает мир помочь прекратить репрессии со стороны РФ в Крыму и на Днбассе

Новости Украины:МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением. Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, уже шестой год подряд происходящие на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", - говорится в заявлении МИД Украины, посвященному Дню памяти жертв политических репрессий.

В Украине 17 мая чтут память жертв политических репрессий, а 18 мая – жертв геноцида крымскотатарского народа. В связи с этим запланированы памятные мероприятия с учетом карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, в рамках мемориальных мероприятий к дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и запланированных, в частности, в Крыму, предусматриваются возложение цветов к памятникам и памятным знакам, установленным в память крымских татар, погибших в ходе депортации 1944 года. Предлагается также поднятие над жилыми домами национальных флагов, обрамленных траурной лентой.

Вместе с другими мероприятиями в Киеве в рамках 13-й сессии Крымского дискуссионного клуба состоится вебинар на тему признания странами геноцида крымскотатарского народа и противодействия его дискриминации.

Запланирован также международный онлайн траурный митинг, посвященный трагической дате.