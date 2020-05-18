Глава Минздрава Степанов на этой неделе будет отчитываться в Раде

Новости Украины:В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заслушают министра здравоохранения Максима Степанова.

В пятницу, 22 мая, на часе вопросов к правительству в ВР будет отчитываться министр здравоохранения Максим Степанов по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков.

"Ни одна фракция не предложила темы для часа вопросов к правительству. Я предлагаю заслушать министра здравоохранения относительно текущей ситуации в борьбе с коронавирусом", - отметил спикер ВР.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.