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Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий

Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий
00:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Джапарова рассказала, чем хочет заниматься в МИД.

Бывший первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова прокомментировала свое возможное назначение на должность первого заместителя главы МИД и рассказала, чем будет заниматься в должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Друзья! Телефон не утихает от ваших поздравлений и пожеланий сил и вдохновения! Конечно, это всегда приятно - иметь такую поддержку! Единственное должна отметить, что назначение еще не состоялось ... Заниматься буду нескольким направлениям, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии. Конечно, назначение крымскотатарской женщины на столь высокий пост является первым в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал", - сказала Эмине Джапарова.

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Она отметила, что каждый будет воспринимать этот сигнал по своему.

"Точно знаю, что буду работать по совести и приложу максимум усилий, чтобы иметь практические результаты деятельности. Точно буду очень открытой к межинституциональному сотрудничеству и с общественным сектором. Мало того считаю, что без него работа, вряд может быть эффективной", - добавила Эмине Джапаровой.

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МИД, Крымские татары, Эмине Джапарова.
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