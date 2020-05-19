Рада изменила график работы на время карантина

Новости Украины:Верховная Рада изменила время работы на пленарных заседаниях по вторникам и четвергам.

Верховная Рада изменила график своей работы в период карантина.

Соответствующее решение депутаты приняли на утреннем заседании парламента во вторник, 19 мая.

"Был предложен следующий график работы: начинаем заседания в 10 - до 12-ти. После этого с 12:00 до 12:30 - перерыв. И с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Во вторник и четверг", - сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Такое предложение поддержали 324 народных депутата.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая приняла постановление "Об организации работы Верховной Рады Украины" (№3434), согласно которому парламент вернулся к обычному режиму работы 18 мая.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых случаев.