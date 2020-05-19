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Рада разблокировала подписание закона о банках

Рада разблокировала подписание закона о банках
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Верховная Рада разблокировала подписание банковского законопроекта, необходимого для новой программы с МВФ.

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене результатов голосования во втором чтении и целом законопроекта о банковской деятельности, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

За проект постановления № 2571-д-П проголосовали 78 народных депутатов, а за проект постановления № 2571-д-П1 - 74 парламентария.

Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)

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Все по теме:

Верховная Рада, МВФ, Антиколомойский закон, Закон о банках.
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