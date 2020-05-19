Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде
Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"

ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР

ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рада провалила голосование за постановление о назначении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР.

Верховная Рада не смогла принять постановление №3076 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

Проект постановления поддержало 194 народных депутата из 226 необходимых.

Авторы документа предлагали включить в состав конкурсной комиссий по отбору кандидата на пост директора ГБР народных депутатов фракции "Слуга народа" Владлена Неклюдова и Юлию Яцик, а также доцента кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук Юрия Пономаренко, который ранее был включен президентом Владимиром Зеленским в состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

Рада изменила график работы на время карантина

В состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР должны войти 3 представителя от президента, 3 - от Верховной Рады и 3 - от Кабинета министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
03 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь