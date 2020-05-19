ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР

Новости Украины:Рада провалила голосование за постановление о назначении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР.

Верховная Рада не смогла принять постановление №3076 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

Проект постановления поддержало 194 народных депутата из 226 необходимых.

Авторы документа предлагали включить в состав конкурсной комиссий по отбору кандидата на пост директора ГБР народных депутатов фракции "Слуга народа" Владлена Неклюдова и Юлию Яцик, а также доцента кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук Юрия Пономаренко, который ранее был включен президентом Владимиром Зеленским в состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

В состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР должны войти 3 представителя от президента, 3 - от Верховной Рады и 3 - от Кабинета министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.