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Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества

Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
18:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: МИД

Новости Украины:Болгария и Украина договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

Украина и Болгария договорились об активизации двустороннего сотрудничества, а также обсудили принятые меры по противодействию коронавируса.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой, передает сообщение от пресс-службы МИДа.

"Стороны обсудили меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса. Министр иностранных дел Украины поблагодарил болгарскую коллегу за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинского-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты", - резюмируют в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, США и ряд стран ЕС призвали отказаться от принципа распределения сфер влияния в мире.

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Украина, Болгария, МИД.
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