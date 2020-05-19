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Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется

Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется
22:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Отчет Ирины Венедиктовой в стенах Рады пока не планируется, несмотря на критику в ее адрес некоторых народных избранников.

Отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в стенах Верховной Рады пока не планируется, несмотря на критику в ее адрес некоторых народных избранников.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в вечернем эфире телеканала "112 Украина".

"Если мы говорим об отчете Генерального прокурора в стенах парламента на пленарном заседании, пока это не планируется. Я знаю, что есть инициативы отдельных народных депутатов, отдельных фракций относительно серозной критики Генерального прокурора - это их дело, это их право. А дальше будем смотреть. Если будет такая необходимость, то мы пригласим, и уверен, что Генеральный прокурор придет и доложит по тем вопросам, которые будут поставлены ", - сказал Разумков.

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Он отметил, что у парламентариев была возможность пообщаться с Венедиктовой в других форматах, в частности, пригласив ее на заседания комитетов.

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Украина, ВРУ, Рада.
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