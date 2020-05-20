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Зеленский: Украина подпишет меморандум с МВФ в мае

Зеленский: Украина подпишет меморандум с МВФ в мае
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский подпишет банковский закон 20-22 мая и ожидает скорого кредита МВФ.

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 20-22 мая и ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент в ходе пресс-конференции в среду.

"Банковский закон ко мне поступит (на подпись - ред.) завтра или послезавтра, возможно, сегодня", - добавил он.

Зеленкий также отметил, что подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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МВФ, Президент, Кредит МВФ, Владимир Зеленский.
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