Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут

Новости Украины:Президент также заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз среди партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно будут и кандидаты от "Слуги народа", то есть те, кто являются депутатами "Слуги народа", и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции "Слуга народа". Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу", - заявил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.