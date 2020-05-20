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Экс-глава таможни Нефьодов обжалует свое увольнение в суде

Экс-глава таможни Нефьодов обжалует свое увольнение в суде
13:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева, сообщила пресс-служба суда в среду.

"Нефьодов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Нефьодов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению министра финансов Сергея Марченко уволил главу Гостаможенной службы Нефьодова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов.

 Верланова и главу Государственной таможенной службы Нефьодова.

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Таможня, Суд, Увольнение, Максим Нефодов.
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