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Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили

Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили
08:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На заседании коллегии Государственной таможенной службы 15 мая уволили 50% руководителей таможен.

Половину руководителей украинских таможен уволили во время заседания коллегии Государственной таможенной службы. Об этом сообщает Министерство финансов 15 мая.

"На заседании коллегии Гостаможслужбы было уволено 50% руководителей таможен", - говорится в сообщении

Отмечается, что 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

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По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Он добавил, что по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения.

Министр обратился к присутствующим руководителям таможен и заявил, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни.

"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действиях на таможне. Это недопустимо. И я не стану на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи", - сказал Марченко.

Он добавил, что заседание 15 мая уже не о планах и задачах, а о реальных результатах, которых пока нет. "Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", - подчеркнул Марченко.

Он добавил, что это не последние кадровые ротации на таможне.

"Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и порядочными сотрудниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку", - сказал министр.

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Марченко заверил, что дополнительно в Украине обеспечат надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут "жесткий, но справедливый отбор".

Как сообщалось, в декабре 2019 году в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба.

24 апреля 2020 года Кабмин уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы, которую он занимал с 5 июля 2019 года.

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Таможня, Минфин, Гостаможслужба, Руководители таможен.
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