Мы точно знаем кто там есть, точно знаем их количество: Зеленский о боевиках на Донбассе

Новости Украины:Владимир Зеленский точно знает, кто воюет на стороне боевиков на Донбассе и в каком количестве.

Украина точно знает, кто воюет на стороне боевиков на Донбассе и в каком количестве.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду.

"Они там разные. Там есть русские, там есть украинцы, принявшие российские паспорта, и теперь они являются гражданами РФ, так как там была паспортизация. Я даже не знаю кто они, эти люди, с паспортами украинскими и российскими. Но если там действительно гражданские люди, которые взяли из-за того что они не могут жить в условиях... взяли второй паспорт. А боевики, которые у нас стреляют, кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России", - сказал Зеленский.

По его словам, на Донбассе "они разные", в частности есть много доказательств причастности российской десантуры и тому подобное.

"Мы все это понимаем. Нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой измены от Президента Украины. Мы точно знаем кто там есть, точно знаем их количество, точно знаем почему они стреляют", - добавил Президент.

Как сообщалось, с начала суток, по состоянию на 12:30, незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь по украинским позициям.