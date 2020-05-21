Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ

Новости Украины:Супрун рассказала, что Ермак приглашал ее присоединиться к Нацсовету реформ.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предлагал бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун присоединиться к Национальному совету реформ - однако без уточнения условий участия.

Об этом в Facebook сообщила Ульяна Супрун.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и как будто бы Президента также), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - написала бывшая и.о. министра здравоохранения.

Она отметила, что вопрос о роли в этой структуре руководитель ОП переадресовал к заместителю главы исполнительного комитета Национального совета реформ Александру Ольшанскому.

"На вопрос о планах относительно реформ, и в каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было. На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы - ответа не было", - написала Супрун.

По ее словам, на 10-й минуте встречи Ермаку надо было принять “важный звонок", после которого он уже не вернулся, при этом сама встреча началась с опозданием на полчаса.

Супрун предположила, что эту встречу, которая прошла 19 мая, организовали "скорее из-за чьего-то поручения и для галочки”. "Выглядит так, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела", - отметила бывшая и.о. министра здравоохранения.