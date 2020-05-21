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Четверг, 21.05.2020
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Пандемия: США увеличили помощь Украине

Пандемия: США увеличили помощь Украине
01:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash

Новости Украины:Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн.

США увеличили помощь Украине для борьбы с пандемией Covid-19 до $15,5 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира до более $900 млн. для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных $14,5 млн. до $15,5 млн", - говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Отмечается, что средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению Covid-19. Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

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Кроме того, выделяется $2,4 млн гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе "Migration and Refugee Assistance") для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

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США, Коронавирус, Covid-19.
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