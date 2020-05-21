В МИД Украины отреагировали на оценку РФ президентства Зеленского

Новости Украины:В ММД прокомментировали заявление России о годовщине президентства Зеленского, назвав ее попыткой расколоть украинское общество и примером дезинформации.

Россия, обнародовав устами своего МИД комментарий к годовщине вступления в должность Президента Владимира Зеленского, прибегла к очередной попытке вмешаться во внутренние дела Украины. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность Президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.

Указывается, что обвинения Украины в русофобской государственной политике и нагнетании напряженности в отношениях с РФ является одним из ярких примеров дезинформации.

Ведь настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование", - отмечают в украинском дипломатическом ведомстве.

В то же время украинские дипломаты констатируют, что наша страна занимает конструктивную позицию в "нормандском формате" и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания.

"Ожидаем перемены Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - отмечают в МИД.