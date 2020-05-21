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МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму

МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
21:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Украинские представители не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия.

Представители Украины не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Радио Крим.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер украинского министерства.

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При этом глава совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов утверждает, что Россия не блокирует доступ международных наблюдателей на полуостров. Он уверен, что миссия ООН может прилететь в Крым из Москвы, несмотря на то, что это нарушает международное и украинское право.

Как сообщалось, представители ЕС планируют присоединиться к конференции в Совбезе ООН по Крыму.

Добавим, Россия захватила украинский Крым в 2014 году, послав туда войска и проведя так называемый "референдум", названный незаконным как минимум 100 странами.

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Украина, Крым, МИД.
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