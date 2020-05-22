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Нардеп Герасимов призвал Зеленского "воевать не с США, а с Кремлем"

Нардеп Герасимов призвал Зеленского "воевать не с США, а с Кремлем"
02:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Соратник экс-президента считает, что скандал приведет к потере Украиной двухпалатной поддержки в Конгрессе США.

Скандал с возможной записью разговора будто бы президента Украины Петра Порошенко и бывшего вицепрезидента США Джо Байдена, который разгорелся на этой неделе, в Украине может закончиться "пшиком". В то же время Украина может потерять двухпалатную поддержку в Конгрессе США.

Об этом в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал нардеп и сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Я думаю, это, если я не ошибаюсь, 18-и дело (против Порошенко. - ред.) такое же мертворожденное, как и предыдущие 17. И об этом даже не я говорил, а на 100% "свой" прокурор предыдущий господин Рябошапка. И закончится таким же пшиком, потому что на этих пленках ничего нет. Лучше бы они расследовали пленки Юзика, пленки Трубы и пленки, где продаются должности", - заявил Герасимов.

Он подчеркнул, что "внутри страны это закончится пшиком - и вы понимаете почему, и все юристы понимают почему. Но это ведет к очень серьезной ошибке на международном треке. Очень серьезной. Я одно только не понимаю: Зеленский действительно считает, что надо воевать с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, а не Кремлем? Он что, векторы попутал?".

Экс-посол США в Украине о пленках Деркача: "Скандала я просто не вижу"

Напоминаем, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализации "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.

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Джо Байден, Владимир Зеленский, Артур Герасимов, Петр Порошенкj.
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